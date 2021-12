Oproep: Wat vond jij het celebrity nieuws van 2021?

Het jaar is bijna voorbij en het Jeugdjournaal Jaaroverzicht komt er weer aan! Daarom willen we natuurlijk weten welk nieuws het meeste indruk op jullie heeft gemaakt. Deze week krijg je er iedere dag een vraag over in de Jeugdjournaal-app.

Vandaag blikken we terug op al het nieuws over beroemdheden, influencers en artiesten! Zo werd Olivia Rodrigo dit jaar wereldberoemd, werd prinses Amalia 18 jaar en nam Enzo zijn 3000ste vlog op.