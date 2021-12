PSV naar Conference League na 3-0 verlies

Het is PSV niet gelukt om in de Europa League te blijven. De mannen speelden gisteren tegen Real Sociedad uit Spanje en moesten minstens gelijk spelen. Dat lukte niet. Het werd 3-0 voor Real Sociedad.

Real Sociedad was vanaf het begin sterker, maar het zat PSV ook niet mee. Zo maakte speler Philipp Mwene per ongeluk hands, waardoor Real Sociedad een penalty kreeg. Madueke speelde na een blessure weer mee, maar moest na 6 minuten toch stoppen omdat hij weer pijn had.

En een kwartier voor het einde kreeg Sangaré voor de tweede keer geel en moest PSV met 10 man verder.

Conference League

Op 17 en 24 februari zijn de volgende internationale wedstrijden van PSV. Dan spelen ze om een plek in de volgende ronde van de Conference League.