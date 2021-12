Nieuwe regering is weer een stapje dichterbij

Het lijkt erop dat Nederland snel een nieuwe regering heeft. De gesprekken hebben lang geduurd, maar nu lijken politici van de grootste partijen het eindelijk eens te zijn. Vandaag praten ze verder over hun plannen.

Hetzelfde

In het kabinet komen vier partijen: CDA, ChristenUnie, D66 en de VVD. Dat zijn dezelfde partijen die de afgelopen jaren ook in de regering zaten. En ook de leider is hetzelfde. Mark Rutte wordt opnieuw premier.

Een paar van hun nieuwe afspraken zijn al een beetje bekend. Zo gaat de nieuwe regering miljarden euro's uitgeven aan de aanpak van problemen zoals klimaatverandering en het tekort aan huizen in Nederland.