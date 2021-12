Op veel scholen was hier vandaag extra aandacht voor, want het is Paarse Vrijdag. Op die dag komen leerlingen en leraren naar school in paarse kleren. Dit doen ze om op te komen voor kinderen die bijvoorbeeld homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn.

Meer dan 2500 scholen doen daaraan mee. Ook de brugklassers van het Zaanlands Lyceum in Zaandam.