Nieuwswekker: Code oranje + Nog steeds geen nieuwe regering

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- In Gelderland is het code oranje. Dat betekent dat mensen moeten opletten voor gladheid. Op veel plekken is het erg koud en dat kan gevaarlijk zijn. In de noordelijke provincies is het ook koud, daar geldt code geel.

- Politici hebben tot laat gisteravond vergaderd over een nieuwe regering. Maar ze zijn er nog steeds niet helemaal uit. Het lijkt erop dat na maanden praten politici bijna een plan hebben. In deze video hoor je er meer over: