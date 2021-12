Kinderen zien hun opa en oma na heel lang weer terug

Nederlandse kinderen die in Singapore wonen, hebben hun familie in Nederland lange tijd moeten missen. Door strenge corona-regels in Singapore mochten ze niet reizen. Maar sinds kort zijn de regels daar versoepeld.

Vanochtend vroeg kwam een vliegtuig vol met Nederlandse kinderen uit Singapore aan op Schiphol. En dus stonden een hoop opa's en oma's in de aankomsthal te wachten.