Nieuwswekker: Explosie op Sicilië + Wordt Max Verstappen wereldkampioen?

Dit is vandaag in het nieuws:

- Ministers praten vanmiddag over de corona-regels. Ze gaan het ook hebben over of de kerstvakantie misschien eerder kan beginnen. Als die eerder begint zijn kinderen minder lang samen en kunnen ze het virus minder snel verspreiden. Als er meer over het plan bekend wordt, lees je het natuurlijk vanmiddag in onze app en op onze site.

- In Abu Dhabi wordt de finale van de Formule 1 gereden. Het is een spannende strijd tussen coureurs Max Verstappen en Lewis Hamilton. Allebei willen ze wereldkampioen worden. De race begint om 14.00 uur.

Max Verstappen start vanaf de beste plek: