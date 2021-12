Ayana van het Junior Songfestival beantwoordt jullie vragen

Het is een spannende week voor de 14-jarige Ayana. Volgend weekend staat ze in de Europese finale van het Junior Songfestival in Parijs.

Annabelle sprak met Ayana en stelden jullie vragen. Bijvoorbeeld over haar liedje en haar familie in Japan. Je ziet het in de video hierboven.

Nederlandse finale

Ayana zingt het liedje Mata Sugu Ao Ne. Hier zie haar optreden in de Nederlandse finale van het Songfestival: