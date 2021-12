'Corona-regels worden voorlopig niet versoepeld'

Anderhalve meter afstand, mondkapjes en niet sporten na 17.00 uur. De corona-regels die nu in Nederland gelden, worden tot zeker begin volgend jaar verlengd. Dat zouden politici en experts hebben besloten tijdens een overleg in Den Haag.

Het aantal corona-besmettingen is de afgelopen week gedaald, maar het is nog steeds druk in de ziekenhuizen. Ook is er nog onduidelijk over de omikron-variant, een nieuwe variant van het virus. Deskundigen vinden het daarom geen goed idee om te versoepelen.

Avond-lockdown

Tot begin januari moeten winkels, restaurants en sportclubs steeds om 17.00 uur dicht. Alleen supermarkten mogen tot 20.00 uur openblijven. Ook mag je thuis maar maximaal 4 mensen van 13 jaar of ouder uitnodigen. Die regels gelden waarschijnlijk ook met Kerstmis en Oud en Nieuw.

Langere kerstvakantie

Politici en experts hebben ook gepraat over of de kerstvakantie misschien eerder kan beginnen. Maar daarover hebben ze nog geen besluit genomen.

Als de kerstvakantie eerder begint zijn kinderen minder lang samen en kunnen ze het virus minder snel verspreiden. Minister Slob, die over onderwijs gaat, zei eerder dat hij een langere kerstvakantie geen goed idee vindt.