Nieuwswekker: Kentucky is rampgebied + Nieuwe koploper Eredivisie

Goedemorgen! Het is maandag 13 december, het begin van de week. Dus hebben we weer een verse Nieuwswekker voor je klaarstaan. Het weer Het is grijs, er is geen zon, en ook is er weinig wind. Wel blijft het bijna overal droog. Het is ook best warm voor december, ongeveer 9 of 10 graden.

Dit heb je misschien gemist: - De genomineerden voor het Sportgala zijn bekendgemaakt. Onder andere Max Verstappen en Sifan Hassan zijn genomineerd om sporter van het jaar te worden.

- PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De club uit Eindhoven won gisteravond met 2-1 van NEC en heeft nu 1 punt meer dan Ajax en Feyenoord.

- President Biden heeft Kentucky uitgeroepen tot rampgebied. Daardoor komt er meer geld vrij voor noodhulp. Dit weekend raasden er meerdere dodelijke tornado's door de Amerikaanse staat. Geschat wordt dat zo'n honderd mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Wij maakten daar eerder deze video over:

Dit is vandaag in het nieuws: - Wie is de belangrijkste persoon van het jaar? Het Amerikaanse tijdschrift Time maakt vandaag bekend wie volgens het tijdschrift de persoon is met de meeste invloed op de wereld. Vorig jaar wonnen de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. - In de Zwitserse plaats Nyon is de loting voor het Europees voetbal. De Nederlandse clubs die meedoen horen dus vandaag wie na de winter de tegenstanders zijn. Ajax doet mee in de Champions League. En AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse spelen in de Conference League. - De afgelopen week kon je in de Jeugdjournaal-app iedere dag stemmen op jouw nieuws van 2021. Over onder andere wereldnieuws, dierennieuws, celebrity-nieuws en opmerkelijkste berichten van het jaar. Heb je er een of meer gemist? Hieronder kun je alle stemlijstjes terugvinden:

En dan nog even dit: Je hebt het vast al gezien: Max Verstappen is wereldkampioen geworden in de Formule 1. Dit weekend was de laatste race van het seizoen, in Abu Dhabi. We hebben daar ook een stelling over. Die vind je onder de video.

De race was dus spannend tot de laatste ronde. En ook daarna bleef het urenlang spannend. Het team van Lewis Hamilton had namelijk geklaagd over de laatste inhaalactie van Verstappen. Die zou niet volgens de regels zijn, zeiden ze. Gelukkig voor Max was de jury het daar niet mee eens en blijft hij dus gewoon wereldkampioen. Heb jij de race gekeken? En wat vind je van alle regels? Reageer hieronder.