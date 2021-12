Politici zijn het eens over plannen nieuwe regering

Groot nieuws uit Den Haag. Het heeft 271 dagen geduurd, maar nu is het eindelijk zo ver. Leiders van de politieke partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zijn het eens geworden. Samen hebben ze plannen gemaakt voor de toekomst van Nederland.

De verkiezingen waren al in maart . Politici hebben sindsdien lang gepraat over wie met wie wil samenwerken en hoe ze dat willen doen. Dat heet formatie. Nog nooit duurde de formatie zo lang als nu.

Een paar van hun plannen zijn al een beetje bekend. Zo gaat de nieuwe regering miljarden euro's uitgeven aan de aanpak van problemen zoals klimaatverandering en het tekort aan huizen in Nederland.

Hoe gaat het nu verder?

Vanavond is er nog een laatste overleg. De komende dagen gaan de partijen de plannen bekijken en zetten er, als het goed is, hun handtekening onder. Waarschijnlijk wordt de nieuwe regering in januari gepresenteerd.