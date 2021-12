Nieuwswekker: Corona-persconferentie + Een nieuwe regering

Het is een beetje grijs vandaag. De dag begint op sommige plekken met wat motregen en in de loop van de dag wordt het droog.

- Op Ameland is een maanvis aangespoeld. Het gaat om een van de grootste maanvissen die ooit aan de Nederlandse kust is gezien. Het dier is 2 meter bij 1,80 meter en helaas niet meer in leven.

- De Nederlandse handbalsters gingen heel lekker op het WK. Zondag braken ze zelfs een record door met 61-15 te winnen, maar nu is het voorbij. Oranje verloor het beslissende groepsduel van Noorwegen en moet weer naar huis.

- Groot nieuws uit Den Haag: er komt vrijwel zeker een nieuwe regering . Het heeft 271 dagen geduurd, maar nu is het eindelijk zo ver. Leiders van de politieke partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zijn het eens geworden . Samen hebben ze plannen gemaakt voor de toekomst van Nederland.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Vanavond is weer een corona-persconferentie. Eerder werd al duidelijk dat er geen versoepelingen komen. Tot begin januari moeten winkels, restaurants en sportclubs om 17.00 uur dicht. Ook is het advies om thuis maar maximaal 4 mensen van 13 jaar of ouder uit te nodigen. Die regels gelden ook met Kerstmis en Oud en Nieuw.

Het gaat vanavond sowieso over de kerstvakantie. Sommige corona-deskundigen vinden dat de kerstvakantie vrijdag al moet beginnen. Dan kan het virus zich minder snel verspreiden. Maar niet iedereen is het daar mee eens. Er moet vandaag dus nog een beslissing over worden genomen. Wat vind jij?