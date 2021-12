Maanvis aangespoeld op Ameland, een van de grootste ooit

Op Ameland is een maanvis van 2 meter bij ruim 1,8 meter aangespoeld. Het gaat om een van de grootste maanvissen die ooit aan de Nederlandse kust is gezien. Het dier was helaas niet meer in leven.

Maanvissen leven meestal in warmere wateren, maar komen ook af en toe hier. Ze hebben een aparte manier van bewegen en dobberen vooral aan de oppervlakte. Het dier heet een maanvis vanwege zijn ronde vorm. De vissen worden ook wel 'zwemmende kop' genoemd.