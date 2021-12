Vanavond weer een persconferentie, dit weten we al

Om 19:00 is er weer een persconferentie over de corona-maatregelen. Nog niet alles is bekend, maar ook dit keer weten we al wat dingen die Mark Rutte en Hugo de Jonge gaan vertellen. De belangrijkste boodschap is dat veel regels waarschijnlijk blijven zoals ze zijn. In ieder geval tot begin volgend jaar. Dat betekent:

- Winkels, restaurants en sportclubs moeten om 17.00 uur dicht. - Het advies blijft om thuis maar maximaal 4 mensen van 13 jaar of ouder uit te nodigen. Die regels gelden waarschijnlijk ook met Kerstmis en Oud en Nieuw.

De regering moet nog een beslissing nemen over de kerstvakantie. Veel deskundigen vinden dat die een week eerder moet beginnen, maar niet iedereen is het daarmee eens. Als we daar meer over weten, lees je dat hier natuurlijk zo snel mogelijk. We hebben er ook een stelling over:

Het is irritant als de school een week eerder dichtgaat. Eens Oneens Verstuur Eens 36.8% Oneens 63.2% Favoriet maken Reageer op de stelling: Het is irritant als de school een week eerder dichtgaat.