Aangifte tegen zanger Marco Borsato

Een jonge vrouw heeft aangifte gedaan tegen Marco Borsato. Dat heeft de zanger zelf laten weten. Een paar jaar geleden, toen de jonge vrouw nog een meisje was, zou hij haar hebben misbruikt.

Volgens de krant De Telegraaf was Marco Borsato een vriend van de familie van de vrouw. De zanger zou regelmatig bij haar thuis zijn geweest. Hij zou haar billen en borsten hebben aangeraakt. Dat begon toen zij 15 jaar was.

Niet waar

Volgens de zanger is er niets van waar. Hij zegt dat het goed is dat er aangifte is gedaan, zodat de politie de zaak kan onderzoeken.