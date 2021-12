'Is Danny de Dino van jou?', NS zoekt baasjes van knuffels

De NS is opzoek naar de baasjes van knuffels die dit jaar vergeten zijn in de trein of op een station. In totaal zijn er dit jaar 120 knuffels gevonden.

Behalve knuffels worden er nog veel meer spullen gevonden in treinen. Bij elkaar zelfs zo'n 40.000. De meeste spullen die gevonden worden, noemt de NS 'normale spullen', zoals telefoons, tassen en brillen. Maar er worden ook gekkere voorwerpen gevonden.