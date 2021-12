Nieuwswekker: dubbele achternamen + nieuwe plannen voor Nederland

Goedemorgen! Heb je lekker geslapen? We hebben weer een nieuwe nieuwswekker voor je klaar staan. Met het nieuws dat je misschien hebt gemist en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer Eerst het weer. Je gaat de zon niet veel zien vandaag, want het is op veel plekken bewolkt. In Limburg kan het ook wat gaan regenen. Het wordt 9 of 10 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - De Amerikaanse stad New York krijgt voor het eerst een vrouw als baas van de politie. Keechant Sewell is een 49-jarige zwarte vrouw die al meer dan 20 jaar bij de politie werkt. Volgens de politiechef van nu is zij 'een bewezen misdaadbestrijder die de veiligheid kan bieden die New Yorkers nodig hebben'. Vanmiddag wordt zij gepresenteerd als de nieuwe baas. - Gokbedrijven beloven minder reclames te gaan maken. Online komen er pas na 21.00 uur gokreclames bij video's. Op televisie was dit al. Ook komt er een binnenkort een nieuwe waarschuwingstekst bij gokreclames te staan. De tekst wordt: 'Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+'. Er was al langer kritiek op de reclames. Sommige politieke partijen zijn bang dat kinderen en jongeren verslaafd raken aan gokken. - In de toekomst kunnen kinderen misschien een dubbele achternaam krijgen. Dat wil de minister die hierover gaat. Nu krijgen kinderen nog één achternaam. Vaak is dit de achternaam van de vader, maar er kan gekozen worden voor die van de moeder. De Tweede Kamer moet nu gaan beslissen of een dubbele dus ook mag. Wij hebben hier ook een vraag over.

Zou jij de achternaam van allebei je ouders willen? Ja Nee Verstuur Ja 43.4% Nee 56.6% Favoriet maken Reageer op de stelling: Zou jij de achternaam van allebei je ouders willen?

Dit is vandaag in het nieuws: - De Amerikaanse president Joe Biden gaat vandaag naar het rampgebied in de staat Kentucky. Afgelopen weekend richtte een tornado daar veel schade aan. Minstens duizend huizen zijn verwoest en zeker 90 mensen zijn om het leven gekomen. Biden gaat naar het gebied toe om te kijken hoe groot de schade is en om met slachtoffers te praten. - De nieuwe regering presenteert vandaag hun plannen voor detoekomst van Nederland. Sinds gister is bekend dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie nu echt samen een nieuwe regering gaan vormen. Een paar van hun plannen weten we al een beetje. Zo gaat de nieuwe regering miljarden euro's uitgeven aan de aanpak van problemen zoals klimaatverandering en het tekort aan huizen in Nederland. Eerder maakten we daar deze video over.

En dan nog even dit: In China wordt skiën en snowboarden steeds populairder. Dit komt doordat volgend jaar in dit land de Olympische Winterspelen zijn. De 9-jarige Wang Zimo doet het al een tijdje en hoopt ook ooit naar de Olympische spelen te mogen.