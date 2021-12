Aangespoelde zeeschildpad verhuist naar Blijdorp

Het zeeschildpadje dat op een strand in Zeeland is gevonden, krijgt een nieuwe plek om te wonen. Het dier vertrekt naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Aansterken

De zeeschildpad verbleef de afgelopen dagen in Reptielenzoo Iguana in Vlissingen. Daar hebben ze het dier wat sterker laten worden. In Blijdorp gaat de schildpad in een groter verblijf leven. Hierdoor kan het reptiel groeien en nog sterker worden.