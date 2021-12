Kinderen kunnen achternaam van beide ouders krijgen

Stel je eens voor: Frenkie de Jong zou Frenkie de Jong Schuchhard heten en Amalia zou dan bijvoorbeeld Amalia van Oranje Zorreguieta zijn. Want als de nieuwe wet ingaat krijgen kinderen een dubbele achternaam. Als de ouder dat willen. Er zitten wel regels aan zo'n dubbele achternaam.

Alle kinderen moeten twee achternamen kunnen krijgen. Dat wil minister Sander Dekker, hij is de minister die hierover gaat. Zo wordt het voor kinderen mogelijk om de naam van allebeihun ouders te krijgen.

- Geadopteerde kinderen kunnen kiezen of ze een combinatie willen van de achternaam van hun geboorte-ouders en de namen van de adoptieouders

Voordat dit ingaat moet een meerderheid van de Tweede Kamer het ook een goed idee vinden. Zij gaan later stemmen over het voorstel van de minister. Grote kans dat dubbele achternamen ingevoerd gaan worden. In 2019 liet de Kamer al weten dit te willen.