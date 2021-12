Dit zijn de plannen van de nieuwe regering

Klimaat - Er worden de komende jaren miljarden euro's uitgeven om klimaatverandering aan te pakken. Ook komt er een speciale minister voor klimaat en energie. Die moet voor meer elektrische auto's en voor meer wind- en zonne-energie zorgen.

Gezondheid - Ongezonde dingen met veel suiker, zoals cola en snoep, worden duurder. Fruit en groenten moet juist goedkoper worden.

Onderwijs - Leraren krijgen hogere salarissen. De hoop is dat het beroep daardoor populairder wordt, zodat er straks eindelijk genoeg meesters en juffen zijn.

Meer huizen - Op dit moment zijn er niet genoeg huizen in Nederland. Daarom worden er miljarden uitgegeven om meer huizen te bouwen.

Minder kinderen in armoede - De nieuwe regering wil dat er minder kinderen in armoede leven. Nu groeien zo'n 250.000 kinderen in armoede op, De nieuwe regering denkt niet dat ze dat voor alle kinderen kunnen oplossen, maar wil dat in ieder geval de helft het over vier jaar veel beter heeft.

Online - Grote bedrijven als YouTube, Instagram en TikTok moeten meer rekening houden met kinderen. Ze moeten meer doen tegen nepnieuws, uitkijken voor reclames die gericht zijn op kinderen en ze mogen niet te veel gegevens van kinderen bewaren.