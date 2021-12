Nieuwswekker: YouTube-prijzen + Amalia's verjaardagsfeest

Goedemorgen! We hebben weer een nieuwe nieuwswekker voor je klaar staan, met het laatste nieuws en natuurlijk het weer. Het weer Het is best zacht voor de tijd van het jaar. Op sommige plekken kan er wat motregen vallen, maar vooral in het noorden kan het ook best zonnig zijn.

NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Prinses Amalia heeft haar achttiende verjaardag met te veel mensen gevierd. Ze gaf een feestje in de tuin en nodigde daar niet vier mensen uit, zoals de regering in coronatijd adviseert, maar meer. Volgens de krant de Telegraaf kwamen honderd mensen Amalia feliciteren. Wat vind jij daarvan? Reageer op de stelling!

Beroemde mensen moeten altijd het goede voorbeeld geven. Eens Oneens Verstuur Eens 79.5% Oneens 20.5% Favoriet maken Reageer op de stelling: Beroemde mensen moeten altijd het goede voorbeeld geven.

- Albert Heijn en Lidl stoppen met het verkopen van vlees dat uit Brazilië komt. Ze hebben ontdekt dat daar oerwoud voor wordt gekapt. Daarom halen ze Braziliaans vlees uit de schappen. - De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het rampgebied in Kentucky. Afgelopen weekend richtten tornado's daar grote schade aan. Wij maakten daar eerder deze video over:

Dit is vandaag in het nieuws: - De populairste YouTube-video's van dit jaar worden bekend gemaakt. Het gaat om welke video's in Nederland het meeste bekeken zijn. Er zijn twee categorieën: muziekvideo's en non-muziekvideo's. Vanavond in het jeugdjournaal zie je welke video's gewonnen hebben. - Max Verstappen krijgt vandaag zijn wereldbeker van de Formule 1. Afgelopen zondag won Verstappen zijn wereldtitel al, maar op zijn prijs moest hij nog wachten. Vooraf was namelijk al bedacht dat de wereldbeker pas wordt uitgedeeld tijdens een ceremonie in Parijs. - Vandaag discussiëren politici in de Tweede Kamer voor het eerst over de plannen van de nieuwe regering. In de volgende video hoor je meer over die plannen:

En dan nog even dit: Amerikaanse onderzoekers hebben een wel heel bijzondere vis gefilmd: de hemelkijker. Deze vis heeft een doorzichtig hoofd en leeft diep in de zee. In de video zie je meer over de vis en nog een ander zeldzaam zeedier.