Nederlandse corso's op lijst met 'belangrijke tradities'

Sinds vandaag staan de 30 Nederlandse corso's op een wereldwijde lijst met belangrijke tradities. Op die lijst van 'Immaterieel Cultureel Erfgoed' staan ook steltlopen, de tango-dans en de Italiaanse pizza.

De corso is een parade met wagens van bloemen. Een van de grootste is die in Zundert. Daar kijken ieder jaar zo'n 1,5 miljoen mensen naar. Brent van 13 werkt ieder jaar mee aan de corso. Hij schreef ook een brief aan de makers van de traditie-lijst: