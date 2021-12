Dit zijn de populairste YouTube-video's van 2021

1. StukTV - Bram Krikke, Buddy Vedder & Britt Dekker plegen een overval 2. Stefan de Vries - Met Britt Reageren Op Haar Naakt Scene **MET VINCENT** 3. SUPERGAANDE - Nesim: "ik geef haar wahed ijsje" 4. Jay Lee Painting - How to Draw a Couple Walking in the Rain 5. Enzo Knol - DE SLEUTEL VAN HET HUIS GEKREGEN RONDLEIDING! 6. MrBeast - I Spent 50 Hours Buried Alive 7. NOS Jeugdjournaal - Maartje kreeg als eerste Nederlander handen van een donor 8. Zondag met Lubach - Ga niet naar Nieuwsuur 9. Dylan Haegens - 10 NADELEN AAN JONG ZIJN! 10. Celine & Michiel - Het VACCIN Lied ("Head & Heart" Parodie)

Dit zijn de 10 populairste muziek-video's

1. Mart Hoogkamer - Ik Ga Zwemmen

2. Snelle & Maan - Blijven Slapen

3. Suzan & Freek - Goud

4. Lijpe - Mansory ft. Frenna

5. Bilal Wahib - 501 ft. Ronnie Flex

6. Donnie & Frans Duijts - Frans Duits

7. Olivia Rodrigo - Drivers license

8. Olivia Rodrigo - Good 4 u

9. The Weeknd - Save Your Tears

10. Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)