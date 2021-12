Nieuwswekker: Prijs voor Diede de Groot + Laatste schooldag

Dit heb je misschien gemist:

- In de gemeente Zeewolde komt een groot datacentrum van het bedrijf Meta. Dat is het bedrijf achter Facebook. In zo'n datacentrum worden allerlei gegevens en informatie opgeslagen. Er was veel discussie over. Niet iedereen is blij met het datacentrum, omdat het een hoop stroom kost.

- Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft een belangrijke sportprijs gewonnen. Ze is uitgeroepen tot beste vrouwelijke paralympische sporter van het jaar. Diede de Groot won dit jaar een Golden Slam. Dat betekent dat ze de vier grootste tennistoernooien ter wereld heeft gewonnen. Ze werd in september gehuldigd in haar woonplaats Oudewater. Daar waren ook veel kinderen bij.