Veel discussie over bouw van groot datacentrum

In de gemeente Zeewolde komt bijna zeker een groot datacentrum van het bedrijf Meta. Dat is het bedrijf achter Facebook en Instagram. De gemeenteraad besliste gisteren dat het datacentrum gebouwd mag worden. De afgelopen tijd was er veel gedoe over.

Dat komt doordat zo'n datacentrum veel stroom nodig heeft. Het bedrijf wil daar groene energie voor hebben. Maar er is zoveel stroom nodig dat er in het gebied veel extra windmolens en zonnepanelen moeten komen. Zo zijn er 115 extra windmolens nodig of 14 kilometer aan zonnepanelen.