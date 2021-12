Deskundigen willen strengere corona-regels

Volgens de deskundigen zijn extra regels nodig vanwege de nieuwe variant van corona, de omikron-variant. Ze maken zich zorgen over hoe snel die verspreidt.

Er moeten snel extra corona-maatregelen komen. Dat zegt het OMT. Dat is een groep corona-deskundigen die advies geeft aan de regering.

In de meeste gevallen gaat dat om een hele kleine verandering die weinig verschil maakt. Maar heel soms is de verandering wat groter, zoals nu.

Een nieuwe variant van een virus wordt een mutatie genoemd. Een mutatie kan ontstaan doordat het coronavirus bij elke besmetting zichzelf kopieert. En iedere kopie is een klein beetje anders dan de vorige.

Er is nog niet zoveel bekend over de omikron-variant. Deskundigen van het OMT willen daarom voor de zekerheid extra corona-maatregelen. Welke maatregelen ze adviseren, is nog niet duidelijk.

Volgende week is er waarschijnlijk weer een corona-persconferentie.