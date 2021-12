Nieuwswekker: Politici praten over lockdown + winnaar Masked Singer

Het is best warm voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 9 graden en op de meeste plekken blijft het droog.

- Zanger Jamai heeft de finale van the Masked Singer gewonnen! Hij was cupido! In de finale werden ook de andere kandidaten eindelijk bekendgemaakt. Zangeres Emma Heesters was de krokodil, zanger Xander de Buisonjé speelde de haai en acteur Tygo Gernandt zat in het park van de giraffe. Het programma was erg populair. Iedere week keken miljoenen mensen.

- In Rotterdam zijn 7 huizen ontruimd, omdat bij één van de huizen een explosief naar binnen was gegooid. Het explosief was niet ontploft. Bewoners zijn naar een hotel gebracht. De politie kon het explosief onschadelijk maken. Pas na half 7 's ochtends mocht iedereen weer naar binnen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Het zou kunnen dat er dit weekend of vandaag al een nieuwe corona-persconferentie is. Politici vergaderen daar over. Ze maken zich grote zorgen over de omicron-variant van corona. Die variant kan zich heel snel verspreiden. Veel corona-deskundigen denken dat het daarom nodig is om in lockdown te gaan. Of dat gebeurt, wordt waarschijnlijk dit weekend duidelijk.

- Vier dj's van radiozender 3FM sluiten zich zes dagen lang op in een glazen huis. Dat doen ze voor Serious Request, een actie om geld op te halen voor een goed doel. De opbrengst gaat dit jaar naar het beschermen en het herstellen van regenwouden in Zuid-Amerika.