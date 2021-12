Waarschijnlijk vandaag al corona-persconferentie

De kans is groot dat er vanmiddag of vanavond weer een corona-persconferentie is. De regering zal dan strengere maatregelen bekendmaken om de verspreiding van corona tegen te gaan. Dat is nodig door de omicron-variant van corona.

Politici en wetenschappers maken zich daar zorgen over. Die nieuwe variant van corona verspreidt zich snel. Ook helpen de vaccinaties minder goed tegen deze variant. Een boosterprik tegen corona zorgt voor betere bescherming. Maar die hebben de meeste mensen nog niet gehad.

Lockdown

Corona-deskundigen die de regering advies geven, denken dat het nodig is om in lockdown te gaan. Dat zou betekenen dat alle winkels, sportverenigingen, musea, pretparken, cafés en restaurants dicht moeten. Alleen supermarkten en apotheken mogen open blijven.

Of de lockdown er komt, wordt waarschijnlijk vandaag duidelijk.