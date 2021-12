Dit is de winnaar van The Masked Singer

Wie o wie deden dit jaar mee met The Masked Singer? Gisteren was de spannende finale en kreeg iedereen eindelijk antwoord op die vraag. De winnaar is Jamai Loman! Hij zat in het pak van cupido.

Jamai wint de finale van the Masked Singer Instagram/Jamailomans

Jamai is zanger en acteur. Bijna 20 jaar geleden won hij het programma Idols. Dat was de eerste grote talentenjacht van Nederland. Jamai speelde de afgelopen jaren vooral in musicals.

In The Masked Singer zingen bekende Nederlanders liedjes. Maar, niemand weet wie ze zijn omdat ze in een pak zitten. Twee teams moeten raden wie ze horen zingen. En als kijker kun je ook mee raden natuurlijk. Het publiek in de studio mag iedere week stemmen op hun favoriete zanger. Degene met de minste stemmen valt af en moet zichzelf onthullen.