Uitgezocht: Het geheime recept van kersthits

Wat is jouw favoriete kerstliedje? Ieder jaar doen artiesten hun best om voor kerst een nieuw nummer uit te brengen. Toch zijn het vooral oude liedjes die populair blijven. Zo is het nummer 'All I Want for Christmas Is You!' van Mariah Carey al jaren het populairst in Nederland.

In de aflevering van Uitgezocht hierboven zoekt Lucas uit hoe kerstliedjes worden gemaakt en wat je er als artiest aan kunt verdienen.

Waarom willen we dit soort liedjes horen tijdens kerst?

Dominic Seldis is een beroemde dirigent en jurylid in het muziekprogramma Maestro. Hij houdt van Kerstmis en de liedjes die dan te horen zijn . Volgens hem is het heel simpel waarom kerstliedjes zo populair zijn.