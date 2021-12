Dj's opgesloten in Glazen Huis voor het goede doel

Vier dj's van radiozender 3FM zijn opgesloten in een Glazen Huis voor de actie Serious Request. Ze gaan daar zes dagen radio-uitzendingen maken. Dat doen ze om geld op te halen voor het Wereld Natuurfonds. Pas op kerstavond worden de dj's weer bevrijd.

3FM @3FM

3FM Serious Request 2021 is begonnen! Het #GlazenHuis in Amersfoort zit op slot. Nu is het aan Sander, Frank, Jorien en Rob om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Wereld Natuur Fonds. Help mee door een plaat aan te vragen: https://t.co/w2gQ4aeSaE #3FM #SR21 #LetItGrow