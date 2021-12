Wat vindt UNITY van de Songfestival-concurrenten van Ayana?

Het is een superspannend weekend voor Ayana. Morgen treedt ze op tijdens de grote finale van het Junior Eurovisie Songfestival. De finale is in Parijs en begint morgen om 16.00 uur.

De meiden van UNITY weten precies wat Ayana nu meemaakt. Zij stonden vorig jaar in de grote finale. Ze wonnen niet, maar ze denken dat Ayana wel veel kans maakt om te winnen.