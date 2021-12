Nu ook wolf gespot in Zeeland: 'Ik dacht dat het een hond was'

Sharon Lich woont in de buurt en spotte de wolf toen ze op weg naar huis was.

Na Drenthe, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant is er nu ook een wolf in Zeeland gezien en gefotografeerd. Het dier liep rond in de buurt van het dorp Renesse.

Sharon besloot de wolf te filmen. Het dier kwam steeds dichterbij tot hij zelfs vlak voor de auto de weg overstak.

Terugkeer

Vroeger leefden er ook wolven in Nederland. Maar zo'n 200 jaar geleden hebben mensen ze allemaal gedood. Sinds 2015 worden ze weer regelmatig in Nederland gezien. In deze video hoor je er meer over.