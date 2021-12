Wat kun je nog wel doen deze kerstvakantie?

Het is voor iedereen ontzettend balen: Nederland is opnieuw in lockdown. En dat terwijl de kerstvakantie net is begonnen. Welke leuke dingen kun je nog wel doen? In dit artikel zetten we een paar dingen op een rijtje.

Sporten

Kinderen tot en met 17 jaar mogen nog gewoon buiten sporten. Alleen moet het wel voor 17.00 uur afgelopen zijn. Je kunt dus gewoon trainen met je sportteam of met je vrienden voetballen in de buurt.

Ook leuk; op veel plekken in Nederland gaan deze vakantie schaatsbanen open. Buiten schaatsen telt als sport en kan dus ook doorgaan.

Gezellig thuis

Volwassenen mogen thuis twee mensen op bezoek hebben, maar die regel geldt niet voor kinderen onder de 13 jaar. Je kunt dus prima met je vrienden afspreken en samen een bordspel spelen. Of samen gamen natuurlijk.

Lekkere dingen eten is ook niet verboden. Dit is de tijd van het jaar voor kerstkransjes, oliebollen en warme chocolademelk.

Gelukkig zijn er dus genoeg dingen die je wel kunt doen. Toch baal je misschien ook wel een beetje dat niet alles wat je had bedacht door kan gaan. Laat weten hoe jij erover denkt en reageer op onze stelling!