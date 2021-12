Het is bijna zover: de spannende finale van het Junior Eurovisie Songfestival! De finale is in Parijs en begint vanmiddag om 16.00 uur. Voor Nederland doet Ayana mee en ze heeft er superveel zin in.

In deze video zie je de generale repetitie met Ayana en reist ze samen met haar dansers Rowenaly en Janonie door Parijs.