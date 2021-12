Ajax wint de Klassieker met 0-2 van Feyenoord

Feyenoord heeft thuis niet kunnen winnen van Ajax. In een lege Kuip werd het 0-2 voor de Amsterdammers. Ajax en Feyenoord waren aan elkaar gewaagd.

Feyenoord was op bepaalde punten van de wedstrijd sterker, maar het lukte niet om doelpunten te maken. Vlak voor de rust maakte Feyenoord-speler Marcos Senesi een eigen doelpunt.

Penalty

Ajax speelde daarna een stuk minder aanvallend. Toch was ook de tweede goal voor Ajax. Nelson maakte een harde tackel op Devyne Rensch. Genoeg voor een penalty, vond de scheidsrechter. Ajacied Tadic maakte uiteindelijk de 0-2.

Ajax staat nu op nummer 1 in de eredivisie. Later vandaag speelt PSV tegen RKC. Als zij winnen, nemen zij die eerste plek weer over.

Vrouwen

Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen van Ajax en Feyenoord speelden vandaag tegen elkaar. Ook bij de vrouwen ging Ajax er met de winst vandoor en ook daar werd het 2-0 voor de ploeg uit Amsterdam.