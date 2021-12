Nieuwswekker: Corona-prik voor kinderen + Nieuwe pups voor prinses

Goedemorgen! Er is vandaag geen Jeugdjournaal in de ochtend, maar gelukkig is er wel een Nieuwswekker. Hierin lees je wat er vandaag gaat gebeuren en wat je vannacht misschien hebt gemist. Het weer Het was vannacht op veel plekken behoorlijk koud en dat blijft het vandaag ook. Na heel veel grijze dagen is vandaag eindelijk weer de zon wat vaker te zien. Het wordt fris, maar wel droog. Op de meeste plekken wordt het ongeveer 6 graden. In het noorden kan er mist voorkomen.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Het dodental van orkaan Rai in de Filipijnen is opgelopen tot 208. Er zijn ook 239 gewonden gevallen en 52 mensen worden nog vermist. De orkaan was de krachtigste storm van dit jaar en heeft enorme schade aangericht. Meer dan 300.000 mensen zijn hun huis uit gevlucht. Duizenden reddingswerkers zijn naar de vermisten en slachtoffers op zoek. In de video hieronder zie je de Filipijnse hulpdiensten aan het werk.

- Elon Musk betaalt dit jaar 11 miljard dollar belasting, zegt 'ie op Twitter. Er was gedoe over belastingen. Hij is de rijkste man op aarde, maar zou toch weinig belasting betalen. Dat vinden veel Amerikanen oneerlijk. Elon Musk is de baas van het Amerikaanse automerk Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Alles wat Elon Musk heeft, is zo'n 1.000 miljard dollar waard, denken gelddeskundigen. - De Deense koninklijke familie heeft er twee huisgenoten bij. Grace, de hond van kroonprinses Mary, heeft namelijk twee pups gekregen. Het Deense koningshuis deelde foto's van de pups op Instagram. De foto's zijn gemaakt door kroonprinses Mary en haar 10-jarige zoon Vincent.

Dit is vandaag in het nieuws: - Vandaag kunnen kinderen tussen de 5 en 11 jaar met een kwetsbare gezondheid een corona-prik krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderen met een aandoening aan hun hart of longen. Volgens deskundigen hebben zij een hoger risico om naar het ziekenhuis te moeten als ze corona krijgen. In januari mogen alle kinderen in Nederland een prik halen, als ze dat willen. - Vandaag begint voor jou de kerstvakantie. Vanwege corona is dat een week eerder dan normaal, maar dat wist je vast al. Hieronder de video waarin de regering alle nieuwe corona-maatregelen bekendmaakt.

- Een nieuwe stap in de grote rechtszaak over de ramp met vlucht MH17. Deze week horen de verdachten de strafeis van de openbare aanklager in Nederland. De verdachten zijn drie Russen en één Oekraïner. Verschillende landen zeggen dat zij in 2014 een vliegtuig met bijna 300 mensen erin uit de lucht hebben geschoten. Het was toen oorlog in Oekraïne. Er zaten bijna 200 Nederlanders in het vliegtuig. Die zijn allemaal om het leven gekomen bij de ramp.

En dan nog even dit: Rotjes, grondbloemen, sterretjes. Ze lijken ongevaarlijk, maar ook van kindervuurwerk kun je gewond raken. Guus van 13 kwam erachter, omdat hij erop stampte, voor een challenge. 'Vuurwerk stampen' is iets dat kinderen vaker doen de laatste tijd. Guus heeft een advies voor kinderen: doe het niet.