Eerste corona-prikken voor kinderen van 5 tot 12 jaar

Vandaag krijgen de eerste kinderen van 5 tot 12 jaar een corona-prik. Het zijn kinderen met een kwetsbare gezondheid, bijvoorbeeld als ze een aandoening aan hun hart of longen hebben. Die kinderen lopen volgens deskundigen een hoger risico om ernstig ziek te worden door het corona-virus.

Advies experts

Kinderen worden bijna nooit ernstig ziek van corona. Maar er is een kleine kans dat dat wel gebeurt. Een kindervaccinatie tegen corona kan dat voorkomen, zeggen deskundigen. In de video hieronder zie je meer over dat advies van de deskundigen.