Nieuwswekker: Kalkoenen met vogelgriep + Korte broekenactie begonnen

Pak je sjaal en handschoenen maar uit de kast, want het wordt koud vandaag. Op de meeste plekken is het ongeveer 1 graden.

Goedemorgen! Er is geen Jeugdjournaal in de ochtend, maar natuurlijk wel een Nieuwswekker. Hierin lees je wat er vandaag gaat gebeuren en wat je vannacht misschien hebt gemist.

Dit heb je misschien gemist:

- Op een boerderij met kalkoenen in Limburg is vogelgriep gevonden. Dat is een besmettelijke ziekte waar vogels erg ziek van kunnen worden of zelfs aan doodgaan. Om te voorkomen dat de kalkoenen andere dieren in de buurt besmetten zijn alle dieren afgemaakt. Vogels op boerderijen in de buurt moeten binnen blijven en worden onderzocht.

- Gisteren is voor de meeste kinderen de kerstvakantie begonnen. Vanwege de lockdown kunnen veel dingen niet, maar gelukkig kan er ook een hoop wel. Hieronder vind je een aantal tips en je kunt zelf ook een tip achterlaten.