Kalkoenen afgemaakt vanwege vogelgriep in Limburg

Op een boerderij met kalkoenen in Limburg is vogelgriep ontdekt. Dat is een besmettelijke ziekte waarvan dieren erg ziek kunnen worden en in veel gevallen overlijden. Om te voorkomen dat vogels in de buurt ziek worden, moeten alle kalkoenen in de boerderij worden doodgemaakt.

Binnenblijven

Het bedrijf had de kalkoenen om het vlees te verkopen. De eigenaar had nog twee andere bedrijven met vogels. Omdat werknemers op alledrie de plekken werkten, worden ook daar alle vogels afgemaakt.

Vogels op boerderijen in de buurt worden onderzocht en moeten voor de zekerheid allemaal binnenblijven.

16.000 kippen

Vogelgriep is vaker een probleem. Eerder vertelden Nienke en Wout erover in het Jeugdjournaal. Zij wonen op een kippenboerderij waar alle 16.000 kippen binnen moesten blijven vanwege de vogelgriep: