Kinderen in Breda kunnen extra tennissen in de vakantie

Ook al is het hartstikke koud, zo'n 70 kinderen in Breda stonden vanmorgen vroeg al op de tennisbaan. Zij mogen deze week extra komen tennissen, omdat de vakantie eerder is begonnen.

De tennisclub in Breda wilde iets leuks organiseren, nu kinderen langer vakantie hebben. Ook bij veel andere sportclubs zijn deze week extra trainingen of lessen. Zoals bij korfbal, basketbal en hockey.