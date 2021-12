Schaatsplezier in Winterswijk, nu al natuurijs

De ijsbaan in Winterswijk is van 'natuurijs'. Dat is ijs dat op een natuurlijke manier is ontstaan: water dat bevriest doordat het buiten koud is dus.

Er zijn ook schaatsbanen met kunstijs: ijs dat kunstmatig wordt bevroren met apparatuur. Daar kun je al wat langer op schaatsen, omdat het buiten niet per se hoeft te vriezen.