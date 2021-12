Miljoenen mensen krijgen extra corona-prik

Vanaf volgende maand kunnen alle kinderen tussen de 5 en 12 jaar een coronaprik krijgen als ze dat willen. Ondertussen staan volwassenen al in de rij voor een derde prik. Volgens experts is die hard nodig om beschermd te blijven tegen het coronavirus.

Negen miljoen mensen kunnen komende weken een extra prik krijgen. Het is een flinke klus om dat allemaal te regelen.

Prik-weiland

In Amersfoort is iets nieuws bedacht om meer mensen op een dag te kunnen vaccineren. Mensen gaan niet meer één voor één in een hokje, maar staan in een lange rij met hun mouw al opgestroopt.

De prikkers gaan met een karretje alle rijen af. Een prik-weiland noemen ze het.