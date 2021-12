Nieuwswekker: Haai aangespoeld + Stress over wintersport

Goedemorgen! Trek vandaag maar wat warme kleren uit de kast want het wordt weer een koude winterdag. Er is veel zon, maar de temperatuur komt nauwelijks boven het vriespunt.

Dit heb je misschien gemist:

- Mensen die dit weekend naar Oostenrijk op wintersport willen, zitten in de stress. De regering van dat land wil het misschien verplicht maken voor Nederlanders om 10 dagen in quarantaine te gaan. Als die regel doorgaat, kunnen veel mensen dus niet meer op vakantie. Of de regel er komt, wordt waarschijnlijk vandaag duidelijk.

- Mensen uit Schiermonnikoog hebben een bijzondere vondst gedaan. Ze vonden op het strand een ruwe haai van zo'n 1,50 meter! Het dier leefde niet meer toen hij gevonden werd, maar is nog bijna helemaal intact. De haai wordt door een museum opgehaald en tentoongesteld.