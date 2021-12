Meer jongeren werken voor criminelen dan eerder gedacht

Zij zeggen dat jongeren vaker drugs rondbrengen of worden gebruikt als geldezel. Dat betekent dat ze hun pinpas en geldrekening laten gebruiken door criminelen.

Hoe doen criminelen het?

Criminelen beloven dat je snel geld kunt verdienen, als ze even je bankpas en pincode mogen gebruiken. In ruil daarvoor zou je zelf ook geld verdienen, zeggen de criminelen.

Dat lijkt een goed idee, maar dat is het niet. Als je 'ja' zegt, help je een crimineel. En dat is strafbaar. Als de politie het ontdekt, kun je grote problemen krijgen.