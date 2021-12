Haai van bijna 2 meter aangespoeld in Nederland

Op het strand van Schiermonnikoog is een blauwe haai gevonden. Dat is bijzonder, want dat dier komt eigenlijk niet voor in Nederland. De haai is bijna 2 meter lang.

Het dier leefde niet meer toen hij gevonden werd, maar is nog bijna helemaal intact

De haai werd ontdekt door Foppe en Veronica. Ze liepen op het strand toen ze in de verte iets geks zagen liggen.