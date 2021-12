Levenslange gevangenisstraf geëist voor verdachten MH17

Het is alweer 7 jaar geleden dat vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne. Er zaten 298 mensen in het vliegtuig en die zijn allemaal om het leven gekomen bij de ramp. Het vliegtuig werd neergehaald door een raket.

In Den Haag is een grote rechtszaak tegen vier verdachten van het neerschieten van vlucht MH17. Zij kregen vandaag te horen dat ze een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen. Ze waren zelf niet in de rechtszaal.

Strafeis

De levenslange gevangenisstraf is een strafeis. Het betekent niet dat de mannen deze straf ook echt krijgen. Daarover neemt de rechter later een beslissing.