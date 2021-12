Oproep: Wat wil jij weten van Robbert Rodenburg?

Binnenkort gaan we langs bij de winnaar van Expeditie Robinson. Heb jij een vraag voor de acteur en YouTuber Robbert Rodenburg? Stuur hem snel en misschien hoor je binnenkort het antwoord in het Jeugdjournaal.

Robbert Rodenburg speelde in 2014 als acteur even in de serie Brugklas en later ook in SpangaS. Op YouTube maakt hij de serie Open Kaart, waarin hij met bekende mensen over persoonlijke dingen praat.

Robbert is 23 jaar en de jongste winnaar ooit van Expeditie Robinson.