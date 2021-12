Nieuwswekker: Sportprijzen + Nieuws over corona

- Het lijkt erop dat mensen die besmet zijn met de omikron-variant van corona, minder snel in het ziekenhuis belanden. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Omikron is wel een stuk besmettelijker dan andere corona-varianten. Daardoor is het nog niet duidelijk of het minder druk wordt in ziekenhuizen.

- De Eredivisie heeft een nieuwe koploper. Ajax won gisteravond met 5-0 van Fortuna Sittard, en staat daardoor weer bovenaan. De nummer 2, PSV, moet vanavond tegen Go Ahead Eagles. Als PSV wint, staan zij weer bovenaan en gaan zij als koploper het nieuwe jaar in.

- Op de Veluwe bij Elspeet is een wolf doodgereden. Het is een mannetje, zeggen deskundigen. De Universiteit Utrecht gaat het dier onderzoeken.