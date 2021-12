Dit vinden jullie het belangrijkste nieuws van 2021

2021 was niet echt een rustig jaar. Zo begon Nederland het jaar in een lockdown, die eindigde met sneeuw en ijspret. In de zomer kwam er heftig nieuws over Peter R. de Vries en over overstromingen in Limburg. En in de herfst barstte de vulkaan op La Palma uit. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer.

We waren benieuwd naar wat kinderen het belangrijkste nieuws vonden van 2021. In de app kon je stemmen. Meer dan 10.000 kinderen hebben dat gedaan. De top 3 met de meeste stemmen zie je in de video hierboven.